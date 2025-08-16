Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros

Saltarse la luz roja resta cuatro puntos del carné

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:37

La Dirección General de Tráfico sigue estrenando señales. ¿La próxima en llegar a las carreteras? Se denomina S-991c y ya se está instalando en ... distintas ciudades españolas. Su objetivo es advertir a los conductores de la presencia de sistemas de control en semáforos, conocidos como radares «foto-rojo», que capturan a los vehículos que no respetan la luz colorada. La infracción conlleva 200 euros de multa y la retirada de 4 puntos del carnet.

