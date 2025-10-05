Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La pediatra y divulgadora Lucía Galán Coral Ivars
Lucía Galán. Pediatra y divulgadora

«Los niños no se resfrían por caminar descalzos»

«Es importante estar actualizado en ciencia, pero también hablar desde la sensibilidad que padres y madres necesitan», afirma 

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:07

Comenta

A los cinco años Lucía Galán ya sabía que iba a ser pediatra. Lo que no sabía es que, gracias a sus dotes innatas para ... la comunicación, también acabaría convirtiéndose en un referente dentro de la divulgación médica ni que sus libros se venderían como rosquillas entre los padres primerizos: «En cada firma siempre hay alguna madre que me dice: 'Lucía, a ti te debo la mamá tranquila que soy'. Y eso me llena de un orgullo infinito». Ahora, 'El gran libro de Lucía, mi pediatra', en el que da consejos sobre cómo afrontar la crianza de los hijos, vuelve con una nueva edición ampliada y actualizada que pone especial atención en la psicología de niños y adolescentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  2. 2 Calor de agosto, noches tropicales y posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga
  3. 3 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años
  4. 4

    Miguel Herrán, el malagueño que triunfa en Instagram y en el cine: «Tengo claro quién soy»
  5. 5

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  6. 6 Cuidado con el mensaje de tu banco sobre una supuesta transferencia: alertan de una nueva estafa
  7. 7 El aviso de la OMS sobre la vacunación frente a la gripe aviar
  8. 8 Más de cuatro mil personas exigen en Málaga «paz y justicia» para Palestina y la liberación de los activistas de la flotilla
  9. 9 Evacuado al hospital tras una colisión entre dos vehículos en la A-7 a la altura de Estepona
  10. 10

    El hermano de un activista malagueño encarcelado en Israel: «Dicen que no han sufrido abusos físicos, pero sí privaciones de sueño y humillaciones»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Los niños no se resfrían por caminar descalzos»

«Los niños no se resfrían por caminar descalzos»