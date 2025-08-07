Un niño de 13 años muere al sufrir una caída con un patinete en Fuerteventura
Los hechos se han producido sobre las 03.00 horas, en la Avenida Saldar
EP
Jueves, 7 de agosto 2025, 10:46
Un menor de 13 años ha fallecido en la madrugada de este jueves tras sufrir una caída con un patinete en Pájara, en la isla ... de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los hechos se han producido sobre las 03.00 horas, en la Avenida Saldar del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el niño estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que iniciaron las maniobras de reanimación básicas y avanzadas, pero no obtuvieron resultado y solo pudieron confirmar su muerte.
En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que instruyeron las diligencias correspondientes.
