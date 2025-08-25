Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que está desplegando un sistema de vigilancia automática que utiliza visión artificial para detectar «una infracción ... muy concreta y de alto riesgo». Se trata de la invación de la línea continua en las incorporaciones a vías rápidas. El objetivo que persigue Tráfico es reducir colisiones laterales y que se respete la señalización horizontal.

La DGT explica que el dispositivo combina dos cámaras sincronizadas: una vigila la vía de aceleración y otra el carril derecho de la vía principal. Si un vehículo es detectado primero en la incorporación y, antes de que termine la línea continua, aparece en el carril derecho, el sistema concluye que no se respetó la señalización. Estas imágenes se envían al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas (CTDA) de la DGT para su tramitación. La multa asciende a 200 euros, aunque no conlleva pérdida de puntos. A pesar de ello, Tráfico insiste en que este tipo de maniobras son «altamente peligrosas» y apunta a que, en 2021, provocaron 217 fallecidos en las carreteras españolas.

Al tratarse de un sistema novedoso, la DGT señala que estarán especialmente atentos a las primeras multas que se emitan para comprobar que las pruebas sean válidas y se ajusten a la legalidad. Asimismo, invitan a los conductores a reclamar si consideran que la sanción no está debidamente fundamentada.

Ubicación de las cámaras con IA

Por el momento, se han instalado cuatro cámaras en cuatro puntos seleccionados por su alta densidad de tráfico y por la frecuencia en la que se han detectado maniobras indebidas en la zona de incorporación. Todas están ubicadas en la Comunidad de Madrid.

• A-1, km 15,95, sentido decreciente.

• A-2, km 11,8, sentido decreciente.

• A-42, km 16,9, sentido decreciente.

• A-6, km 20,2, sentido decreciente