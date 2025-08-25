Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
Se han instalado cuatro cámaras en cuatro puntos seleccionados por su alta densidad de tráfico y por la frecuencia en la que se comete este tipo de infracción
Málaga
Lunes, 25 de agosto 2025, 00:32
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que está desplegando un sistema de vigilancia automática que utiliza visión artificial para detectar «una infracción ... muy concreta y de alto riesgo». Se trata de la invación de la línea continua en las incorporaciones a vías rápidas. El objetivo que persigue Tráfico es reducir colisiones laterales y que se respete la señalización horizontal.
La DGT explica que el dispositivo combina dos cámaras sincronizadas: una vigila la vía de aceleración y otra el carril derecho de la vía principal. Si un vehículo es detectado primero en la incorporación y, antes de que termine la línea continua, aparece en el carril derecho, el sistema concluye que no se respetó la señalización. Estas imágenes se envían al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas (CTDA) de la DGT para su tramitación. La multa asciende a 200 euros, aunque no conlleva pérdida de puntos. A pesar de ello, Tráfico insiste en que este tipo de maniobras son «altamente peligrosas» y apunta a que, en 2021, provocaron 217 fallecidos en las carreteras españolas.
Al tratarse de un sistema novedoso, la DGT señala que estarán especialmente atentos a las primeras multas que se emitan para comprobar que las pruebas sean válidas y se ajusten a la legalidad. Asimismo, invitan a los conductores a reclamar si consideran que la sanción no está debidamente fundamentada.
Ubicación de las cámaras con IA
Por el momento, se han instalado cuatro cámaras en cuatro puntos seleccionados por su alta densidad de tráfico y por la frecuencia en la que se han detectado maniobras indebidas en la zona de incorporación. Todas están ubicadas en la Comunidad de Madrid.
• A-1, km 15,95, sentido decreciente.
• A-2, km 11,8, sentido decreciente.
• A-42, km 16,9, sentido decreciente.
• A-6, km 20,2, sentido decreciente
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.