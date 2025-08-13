Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo. Estación de tren de Almuradiel-Viso del Marqués. ADIF

Una mujer da a luz a gemelos en un tren que se dirigía de Jaén a Madrid

El tren tuvo que detenerse en la estación ciudadrealeña de Almuradiel-Viso del Marqués para ser atendida por un equipo sanitario pero finalmente los bebés fallecieron en un hospital

J. M. L.

Ciudad Real

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:18

La vieja estación ferroviaria de Almuradiel-Viso del Marqués, en la provincia de Ciudad Real, tiene una anécdota más que acumular a su larga historia. ... En la noche del pasado martes un tren que cubría el trayecto entre Jaén y la estación madrileña de Chamartín tuvo que detenerse en esta estación porque una de las viajeras se había puesto de parto de dos gemelos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  2. 2 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  3. 3 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  4. 4 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  5. 5 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  6. 6 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  7. 7

    El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones
  8. 8 Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas bebidas alcohólicas hechas en España
  9. 9

    Un nuevo parque para la Gran Málaga: la transformación del Benítez toma forma pero se demora y saldrá más cara
  10. 10 Dos heridos al chocar un coche en sentido contrario contra un autobús en Paseo de Sancha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una mujer da a luz a gemelos en un tren que se dirigía de Jaén a Madrid

Una mujer da a luz a gemelos en un tren que se dirigía de Jaén a Madrid