Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Narcolanchas EP

Muere el ocupante de una narcolancha tras colisionar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

El accidente se ha producido durante una operación contra el narcotráfico

EP

Sábado, 20 de septiembre 2025, 14:31

Un ocupante de una narcolancha ha fallecido en la madrugada de este sábado, 20 de septiembre, tras producirse una colisión contra una embarcación de la ... Guardia Civil en aguas del Estrecho, en Algeciras (Cádiz), según han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  2. 2 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  3. 3 Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»
  4. 4 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga
  5. 5

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  6. 6 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  7. 7

    Un error policial deja libre a uno de los más peligrosos capos de la Mocro Maffia
  8. 8

    El Unicaja saca el rodillo para alcanzar la final de la Intercontinental
  9. 9 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  10. 10

    La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Muere el ocupante de una narcolancha tras colisionar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

Muere el ocupante de una narcolancha tras colisionar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras