Muere un hombre en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo (León)

El fallecido trató de sofocar las llamas, quedando inconsciente en una zona de matorrales situada en una finca cercana a esta localidad

R. C.

León

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:08

Un hombre de 66 años falleció en la tarde de ayer en la localidad leonesa de Villarejo de Órbigo tratando de sofocar un incendio forestal ... que fue declarado en el entorno de esta población. El número de emergencias 112 recibió una llamada alertando de que un hombre había sufrido quemaduras en una zona de matorral y se encontraba inconsciente. Una UVI móvil y un equipo médico de Benavides de Órbigo se desplazaron hasta la zona donde se recibió el aviso.

