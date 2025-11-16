Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Guardia Civil en la vivienda de Aces, en Candamo. Damián Arienza

La menor detenida por matar a su cuñada en Asturias ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico

La joven, de 17 años, fue trasladada por la Guardia Civil al Hospital de San Agustín de Avilés al sufrir una indisposición en los calabozos del cuartel de Piedras Blancas

Olaya Suárez

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:09

Comenta

La menor detenida por matar a su cuñada en Aces, Candamo, permanece ingresada en el Hospital de San Agustín, en Avilés, después de que ... durante la madrugada sufriese una grave alteración psiquiátrica. La joven de 17 años se encuentra custodiada por agentes de la Guardia Civil en el complejo hospitalario, a donde llegó procedente del cuartel de Piedras Blancas. Está previsto que pase a disposición de la fiscalía de Menores una vez que reciba el alta médica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras una colisión en Alhaurín de la Torre
  2. 2 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  3. 3 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  4. 4 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  5. 5 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena
  6. 6 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  7. 7 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  8. 8 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  9. 9 'Claudia' se despedirá este domingo de Málaga con posibles chubascos débiles
  10. 10 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La menor detenida por matar a su cuñada en Asturias ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico

La menor detenida por matar a su cuñada en Asturias ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico