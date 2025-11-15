Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Guardia Civil en el lugar del suceso en Aces, Candamo. Damián Arienza

Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia

La presunta agresora, que vivía en la misma vivienda que la víctima, utilizó un cuchillo de cocina para el apuñalamiento mortal | El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil está realizando la inspección ocular en la casa y la detenida ha sido trasladada al cuartel de Soto del Barco

Olaya Suárez

Gijón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:07

Comenta

Homicidio en Candamo. La Guardia Civil ha detenido a una menor de 17 años por matar a puñaladas a su cuñada de 20 años en ... la localidad de Aces. Al parecer, la agresora, que tiene problemas mentales diagnosticados, atacó mortalmente a la víctima cuando ambas se encontraban en la casa familiar y a continuación abandonó el lugar. La detenida ha sido trasladada al cuartel de Soto del Barco.

