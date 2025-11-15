Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia

Homicidio en Candamo. La Guardia Civil ha detenido a una menor de 17 años por matar a puñaladas a su cuñada de 20 años en ... la localidad de Aces. Al parecer, la agresora, que tiene problemas mentales diagnosticados, atacó mortalmente a la víctima cuando ambas se encontraban en la casa familiar y a continuación abandonó el lugar. La detenida ha sido trasladada al cuartel de Soto del Barco.

La presunta agresora vivía en la misma vivienda que la víctima y de su hermano. De hecho, cuando se produjo el violento episodio, los padres de la fallecida estaban presentes.

Los testigos que se encontraban en la vivienda alertaron rápidamente al 112. Los sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) únicamente pudieron confirmar la defunción de la joven de 20 años.

Las patrullas dan comienzo a la búsqueda de la agresora, siendo localizada a las 16:30 horas en las inmediaciones de la estación de FEVE, procediendo a su detención. También se ha conocido que la atacante utilizó un cuchillo de cocina en el apuñalamiento mortal. El arma homicida fue encontrada en el tejado de una casa próxima a donde lo había arrojado la agresora.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. El cadáver permanecía en la vivienda a la espera de que autoridad judicial determine su levantamiento para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Asturias, en Oviedo. Por su parte, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil está realizando la inspección ocular en la casa.