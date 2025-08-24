¿Cuál es el límite de pago en efectivo para comprar en Mercadona?

Mercadona, empresa de capital familiar, es una de las principales compañías de supermercados físicos y online en España. De hecho, según explica la web de ... la propia compañía, 5,9 millones de hogares depositan diariamente su confianza en sus supermercados.

De estos usuarios, a buen seguro los hay que desconocen que existe un límite de pago en efectivo para comprar en sus tiendas. ¿Cuál es ese tope de efectivo? Según explica Mercadona, por ley, no pueden aceptar pagos en efectivo de más de 999.99 euros. Así, si el importe de la compra es superior, el cliente tendrá que pagar la totalidad de tu compra con tarjeta bancaria, según especifica la empresa.

Pero, ¿qué hay de las monedas? ¿Cuántas puedo usar en una misma compra? «Aceptamos hasta 50 monedas por cada pago. Las monedas pueden ser de igual o diferente valor», especifica Mercadona en su web.

Fundada en 1977 por el Grupo Cárnicas Roig, actualmente dispone de 1.600 tiendas en toda España y 63 en Portugal, y una plantilla de 110.000 personas orientadas a la excelencia, 7.000 de ellas en Portugal.