Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
IES La Contraviesa de Albuñol, ayer. MJAT

El instituto de Granada expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase

La víctima, que permanece estable, fue trasladado de urgencia desde el instituto al Hospital Santa Ana de Motril

MJ Arrebola

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:50

Comenta

En Albuñol los vecinos siguen sin dar crédito a lo sucedido. Los alumnos del Instituto de Educación Secundaria La Contraviesa comenzaron la mañana del martes ... como cualquier otro día de clase. Eran poco más de las ocho y, entre risas y conversaciones, los grupos de 1º de la ESO se dirigían a sus aulas mientras los profesores terminaban de preparar la primera hora lectiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  4. 4 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  5. 5

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  6. 6 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  7. 7 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  8. 8 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  9. 9

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  10. 10 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El instituto de Granada expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase

El instituto de Granada expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase