El instituto de Granada expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase

En Albuñol los vecinos siguen sin dar crédito a lo sucedido. Los alumnos del Instituto de Educación Secundaria La Contraviesa comenzaron la mañana del martes ... como cualquier otro día de clase. Eran poco más de las ocho y, entre risas y conversaciones, los grupos de 1º de la ESO se dirigían a sus aulas mientras los profesores terminaban de preparar la primera hora lectiva.

Nada hacía presagiar lo que ocurriría minutos después. En una de las aulas, apenas unos instantes antes de que el profesor entrara en el aula, un alumno de trece años sacó un cuchillo y apuñaló a un compañero de doce.

El suceso ocurrió a las 08.13 horas. Según confirmaron fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía, hasta el lugar de los hechos —la calle Instituto, donde se encuentra el centro educativo— se desplazaron de inmediato varias unidades de la Guardia Civil, la Policía Local de Albuñol y los servicios sanitarios del 061. Estos últimos atendieron al menor herido en el propio recinto escolar y lo trasladaron posteriormente en ambulancia medicalizada al Hospital Santa Ana de Motril, tras constatar tres heridas de arma blanca en la parte superior del cuerpo, por debajo del hombro y en la zona frontal.

De acuerdo con la información facilitada por la Policía Local, el menor se encontraba consciente en el momento del traslado y fue acompañado por personal sanitario y miembros de su familia, que acudieron rápidamente al instituto tras ser avisados del incidente.

El director del IES La Contraviesa, Jorge Mora, confirmó a IDEAL que el incidente tuvo lugar dentro del aula «antes de que el profesor llegara a clase». Ambos implicados eran de nacionalidad española. Según relató el propio director, el ataque se produjo de manera súbita y sin que existiera un conflicto previo entre los dos alumnos.

«Las dos familias llegaron inmediatamente después de producirse los hechos y no ha habido ningún problema entre ellas», explicó Mora. «Los dos menores son amigos, chicos totalmente normales y sin antecedentes de mala conducta en el centro», añadió.

El director aseguró que, tras el suceso, se aplicó de manera inmediata la medida disciplinaria máxima prevista en el reglamento interno del instituto, consistente en la expulsión cautelar del alumno agresor por un periodo de 30 días, mientras se esclarecen los hechos.

La dirección del centro optó por no suspender las clases, el instituto continuó su jornada «con total normalidad». «Los compañeros de los menores se encuentran bien; no ha habido grandes alteraciones ni revuelo», señaló.

Además, agradeció la rápida actuación de la Guardia Civil, la Policía Local de Albuñol y la inspección educativa, que acudieron al centro de inmediato y colaboraron en todo momento.

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron que se han iniciado las diligencias correspondientes, que serán remitidas a la Fiscalía de Menores, la cual determinará las medidas a adoptar. Sin embargo, el presunto autor no puede ser detenido ni imputado penalmente, ya que la ley establece que los menores de 14 años son inimputables.

Tras lo sucedido, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical de la educación pública en Granada y en Andalucía, lamentó el suceso y deseó «una pronta recuperación al menor herido, solidarizándose con toda la comunidad educativa».

El sindicato subrayó la «necesidad de contar con más recursos de personal especializado para frenar el crecimiento de la conflictividad en las aulas» e insistió a la Junta de Andalucía que «es el momento de ampliar las plantillas docentes de forma estructural, reducir el número de alumnos por clase y aumentar el número de profesionales de Orientación Educativa».