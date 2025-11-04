Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Calle Instituto, en Albuñol, donde han tenido lugar los hechos. Google Maps

Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Granada

El menor, que presenta varias heridas de arma blanca, ha sido trasladado a un centro médico

Diego Callejón y MJ Arrebola

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:27

Un niño de doce años ha sido apuñalado esta mañana con un cuchillo por un compañero de trece años en el instituto La Constraviesa de ... Albuñol. De acuerdo con la información del servicio de Emergencias, el suceso ha tenido lugar a las 08.13 horas de la mañana de este martes. El menor, que presenta varias heridas de arma blanca, ha sido trasladado de urgencia al Hospital Santa Ana de Motril, donde permanece estable.

