Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Granada

Un niño de doce años ha sido apuñalado esta mañana con un cuchillo por un compañero de trece años en el instituto La Constraviesa de ... Albuñol. De acuerdo con la información del servicio de Emergencias, el suceso ha tenido lugar a las 08.13 horas de la mañana de este martes. El menor, que presenta varias heridas de arma blanca, ha sido trasladado de urgencia al Hospital Santa Ana de Motril, donde permanece estable.

El servicio de Emergencias ha enviado hasta la calle Instituto, donde han ocurrido los hechos, varias unidades de Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Local y servicios sanitarios del 061, encargados de atender al menor y trasladarlo al hospital.

De acuerdo con la Policía Local de Albuñol, el menor herido estaba consciente en el momento de su traslado en ambulancia por parte del equipo sanitario.

En estos momentos, la Policía Judicial de la Guardia Civil investiga los hechos. Fuentes del municipio aseguran a IDEAL que el apuñalamiento se produjo en el interior de un aula.

«Sin antecedentes de mala conducta»

Jorge Mora, director del IES La Contraviesa, ha confirmado a IDEAL que los hechos han tenido lugar en el aula «antes de que el profesor llegara a clase». Se trata de dos niños de 1º de la E.S.O. de nacionalidad española. La puñalada habría tenido lugar por debajo del hombro de la víctima, en la parte frontal.

El propio Mora asegura a IDEAL que «las dos familias han llegado inmediatamente después de producirse los hechos» y que «no ha habido ningún problema entre ellas», dado que los menores implicados «son amigos». Además, explica que «son chicos totalmente normales sin antecedentes de mala conducta».

Igualmente, el director explica que no se han suspendido las clases, y que prosiguen «con total normalidad». Desde el instituto se ha practicado «la medida disciplinaria máxima», dado que es «una falta grave», y se ha procedido a la expulsión cautelar del menor durante 30 días.

«Los compañeros de los menores se encuentran bien, no hay mucho revuelo», afirma el director, quien también ha agradecido «la rápida actuación de Guardia Civil, Policía Local de Albuñol e inspección educativa», que se han trasladado al lugar de los hechos de manera inmediata.