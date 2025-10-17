Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nerea Peláez narró la atención recibida en el Hospital San Agustín. LVA

«Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»

Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias, explica la atención recibida en el Hospital Universitario San Agustín entre 2021 y 2022, cuando era menor de edad

Yolanda de Luis

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:57

Los diputados que conforman la Comisión de Salud del Principado escucharon este jueves sobrecogidos el relato de Nerea Peláez García sobre sus ingresos en el ... Hospital San Agustín en los años 2021 y 2022, cuando todavía era menor de edad. Vivió días y días con contenciones mecánicas durante horas atada a la cama y sin poder salir de la habitación sin ninguna explicación médica, simplemente porque sus padres no podían quedarse con ella por la noche. «¿Saben lo que se siente al estar privado de movilidad y ni siquiera poder ir a orinar cuando se quiere?», les preguntó a los miembros de la comisión en la que explicó que daba el paso de exponer su vida así con el único objetivo de que se revise lo sucedido y que no vuelva a ocurrir.

