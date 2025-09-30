Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Indemnizan con 160.000 euros a una familia por la muerte de una recién nacida debido a una negligencia

El bebé no fue monitorizado y en la intubación le dañaron los pulmones

J.M.L.

Ciudad Real

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:11

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) deberá indemnizar con 160.000 euros a una familia por la muerte de su recién nacida ... como consecuencia de una negligencia médica. Los hechos ocurrieron en el Hospital General de Tomelloso (Ciudad Real) en noviembre de 2013. La madre acudió al centro a punto de dar a luz a su primera hija para quien habían elegido el nombre de Valeria.

