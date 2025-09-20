Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los mossos se han hecho cargo de la investigación. R. C.

Hallado dentro de una maleta el cadáver de una persona en Barcelona

Hay un detenido que, al parecer, vivía con la víctima en un piso 'okupa' de Vilanova i la Geltrú

J. A. G.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:34

Operarios del servicio de limpieza municipal de Vilanova i la Geltrú, en Barcelona, han hallado a primera hora de la mañana de este sábado el ... cadáver de una persona descuartizada en el interior de una maleta que se encontraba junto a un contenedor de basura en la plaza del Enxaneta de la localidad barcelonesa, según han confirmado fuentes policiales. Medios locales de Vilanova i la Geltrú han informado que de momento hay un detenido relacionado con este macabro hallazgo. Al parecer, el arrestado convivía con la víctima en un piso 'okupa' de la calle Lepant, donde se habría producido la muerte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  2. 2 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  3. 3 Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»
  4. 4 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga
  5. 5

    Un error policial deja libre a uno de los más peligrosos capos de la Mocro Maffia
  6. 6 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  7. 7

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  8. 8

    El Unicaja saca el rodillo para alcanzar la final de la Intercontinental
  9. 9 El Paseo del Parque, cerrado al tráfico el domingo
  10. 10 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hallado dentro de una maleta el cadáver de una persona en Barcelona

Hallado dentro de una maleta el cadáver de una persona en Barcelona