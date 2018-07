Guía para no perderse nada del Gamepolis 2018

Todo está preparado. Los ordenadores conectados a la red, las videoconsolas instaladas en las pantallas gigantes y los disfraces ya han salido del armario esperando a que llegue el fin de semana. La sexta edición de Gamepolis, el festival de videojuegos malagueño, llega a su madurez sumando un nuevo aliado que hará que sea una de las citas más importantes de España: Nintendo, que presentará sus novedades por primera vez en suelo español tras la primicia mundial del E3 en Los Ángeles. Este lunes, los organizadores han desgranado los detalles del encuentro, que arrancará el próximo viernes y estará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga hasta el domingo.

El director del evento, Javier Ramos, ha recordado que Gamepolis empezó como una iniciativa pequeña y ahora es «referente en el país», y este año se ha cargado de propuestas frescas y alternativas a las cinco ediciones anteriores.

Exclusivas de Nintendo

El gigante japonés de los videojuegos ya anunció hace varias semanas que Gamepolis sería su salón de pruebas en el mercado español. Tras presentar en el E3 sus principales novedades, el salón malagueño será el primer punto en el que los españoles podrán probar el esperado Super Smash Bros - Ultimate, la Poké Ball para los juegos de Pokemon, el Fire Emblem Three Houses y otros títulos que no llegarán a las tiendas hasta dentro de meses. «Hablamos de que será un gran un encuentro a nivel nacional, la comunidad de Nintendo está pegando botes por poder probar el Super Smash Bros - Ultimate». La marca tendrá un espacio exclusivo de 600 metros cuadrados.

Tomb Raider se estrena en Málaga

Square Enix, responsable de grandes sagas como Final Fantasy y Kingdom Hearts presentará en Málaga su versión de las clásicas aventuras de Lara Croft en Shadow of the Tomb Raider, un título que no llegará al mercado hasta el 14 de septiembre y podrá ser jugado en Málaga en exclusiva. «Estamos muy orgullosos de que esta compañía cuente con nosotros para mostrar este juego», ha destacado Ramos.

Competiciones en directo: 30.000 euros en premios

La zona competitiva de Gamepolis sigue creciendo, y para este año habrá 30.000 euros en premios para los diferentes torneos. La competición promete, ya que vienen equipos y jugadores mundiales como los componentes de Team Queso, x6tence, Mad Lions y Team Herectics entre otros. Los principales juegos en torno a los que girará la competición son los clásicos Fifa 18, Call of Duty (WWII), CS:GO, League of Legends (dentro del Circuito Tormenta de Riots), Tekken 7, Dragon Ball Fighter Z y Clash Royale. Además, se suman a la cita, entre otros, el gran género de masas Fornite, el Arena of Valor y el Hearthstone. En Fornite, una de las modalidades más potentes de la cita, se celebrará un torneo cada día durante Viernes 20, Sábado 21 y Domingo 22 de julio en la zona del juego.

Youtubers: Lolito Fernández es la estrella invitada

Uno de los momentos más llamativos será el sábado 21, día en el que se celebrará el Epic Match de Fornite, un encuentro entre 50 youtubers e influencers entre los que destaca el malagueño más famoso de la pequeña pantalla: Lolito Fernández.

Actividades paralelas

El sábado por la noche, el rapero Kronno Zomber que será la antesala de una Batalla de Gallos que tendrá lugar el domingo entre los cuatro mejores improvisadores del país: Arkano, BTA, Skone y Chuty. El gigante Red Bull es el encargado de apadrinar y organizar estas sesiones de cultura urbana. Además, la Zona Indie regresa de la mano de Andalucía Emprende, DEV, HobbyConsolas, Unicaja Banco y la UMA, un espacio en el que se premiarán las mejores iniciativas en cuanto a creación de videojuegos independientes. La Zona Retro contará con una exposición de más de 250 videoconsolas desde los años 70 hasta la fecha nunca distribuidas por Europa. Zona Racing ofrecerá a los visitantes la oportunidad de subirse a un bólido con los simuladores más imponentes del momento a base de sillones motorizados y realidad virtual.

Cosplays y disfraces

Uno de los puntos fuertes de esta edición es su atención al mundo del maquillaje, cosplaying y disfraces. El mítico Leon Chiro será parte del jurado del concurso de disfraces.

Las previsiones de la organización pasan por superar las cifras del año pasado, edición en la que 40.000 personas acudieron al Palacio de Ferias y Congresos durante todo el fin de semana. En este Gamepolis participarán unas 200 empresas, un paso más hacia el crecimiento total de la cita, según Ramos: «Creemos que el evento está al 40%, aunque estamos consolidados desde la sexta edición; todavía queda mucho crecimiento y mejora, al igual que la industria».

Alejandro Fernández, product manager de Nintendo España y responsable de Super Smash Bros, ha participado en la presentación y ha destacado que Gamepolis tiene la capacidad de «unir a todos los miembros del sector, tanto a niños como a padres y profesionales». En opinión del responsable de la marca nipona, esta cita ha hecho que «las grandes empresas giren la mirada hacia el sur de España en tan solo seis años y establecer a Málaga en un referente nacional». Por ello, Nintendo ha querido absorber este año gran parte del proceso de esta edición: «Nuestra misión aquí es la de siempre, ofrecer una innovación al ocio digital y poner una sonrisa en la cara de nuestros fans y nuestros usuarios».

Super Mario toma calle Larios

Como antesala de la sexta edición de Gamepolis, calle Larios acoge una exposición con fotografías de los mejores momentos de las citas anteriores y retratos de los grandes personajes de Nintendo. Super Mario lidera un potente cartel a lo largo de la avenida principal de la capital rodeado de Peach, Yoshi, Luigi, Wario, Bowser, Toad, Donkey Kong, o el Rey Boo estarán toda la semana listos para posar en los selfies de los visitantes.