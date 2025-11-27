Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La abadesa, a la izquierda sale del juzgado de Burgos en junio de 2024. Efe

La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado por venta obras de arte

El arresto se ha producido tras realizarse un registro en el monasterio de La Bretonera

G. C.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:24

Comenta

La Guardia Civil ha detenido este jueves a Laura García de Viedma, la exabadesa del convento de Belorado, por su presunta implicación en la venta ... de obras de arte del patrimonio, según informa 'Diario de Burgos'. El arresto se ha producido tras un registro realizado por orden del Juzgado de Briviesca en el monasterio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  3. 3 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  4. 4

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  5. 5 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho
  6. 6

    Un recurso complica el estudio de opciones para la Nueva Rosaleda en Málaga
  7. 7 La investigación por las cuatro muertes de Torrox apunta a una instalación defectuosa en el termo de gas para calentar el agua
  8. 8 El cáncer de próstata: la enfermedad silenciosa que afectará a uno de cada ocho malagueños
  9. 9 Desconvocada la huelga de conductores de la EMT para las fechas clave prenavideñas
  10. 10 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado por venta obras de arte

La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado por venta obras de arte