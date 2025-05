'El frío no resfría': un farmacéutico malagueño desmonta en un libro los mitos y bulos sanitarios Pablo García, un fuengiroleño con 105.000 seguidores en Instagram, aborda falsas creencias como que la leche produce mocos o que ante una diarrea es bueno tomar bebidas isotónicas

No. Al contrario de lo que mucha gente cree, el omeprazol no forma una película protectora en el estómago librándonos de la acidez de las ... comidas copiosas. Las bebidas isotónicas (tipo Aquarius) tampoco están recomendadas ante un episodio de diarrea aguda. Su elevada concentración de azúcares pueden agravar aún más la situación. Y sí, puedes arrancarte tranquilo una cana. Lo de que si te quitas una salen siete tampoco tiene base científica alguna. Dicho efecto multiplicador no es cierto. Cual Pepito Grillo, Pablo García Tamajón lleva diez años desmontando mitos y bulos sobre medicamentos, dispuesto a aportar luz en un sector en el que -dice- «aún hay mucha desinformación y desconocimiento». Fue así, en 2015 como este farmacéutico malagueño decidió cambiar la bata blanca por el ratón del ordenador y apostar por la divulgación sanitaria a través del blog (Medicadoo) -que llegó a ser de los más consultados de su ámbito en España, con 15 millones de visitas-. En los últimos años, García ha centrado su labor divulgadora en su cuenta de Instagram @medicadoo, donde suma 105.000 seguidores.

Ahora, una década despues, este experto recopila su trabajo en un libro: 'El frío no resfría' (Grijalbo), publicado el pasado 30 de abril. «Descubre los mitos y verdades sobre la salud y libérate de las falsas creencias», reza su portada. «Se trata de una obra de apertura mental y de consulta, con el que disfrutarás y aprenderás a partes iguales», subraya la editorial. «Cada vez abundan en Internet más remedios mágicos sin base alguna por parte de los 'populistas sanitarios'. Esto nos lleva a desconfiar de la ciencia» «Lamentablemente cada vez abundan en Internet más remedios mágicos sin base alguna por parte de los que yo llamo 'populistas sanitarios'. Esto no afecta a todos porque debilita nuestro concepto de la verdad y nos lleva a desconfiar de la ciencia. Este libro pretende contribuir a desenmascarar a todos esos bulistas», defiende su autor. Nacido en Fuengirola en 1976, García se licenció en Farmacia en la Universidad de Granada y, posteriormente, cursó un máster en dermofarmacia y cosmética farmacéutica y formulación (campo en el que se ha especializado). Durante 17 años ha trabajado tras el mostrador de diversas boticas de la provincia, -desde Mijas, a Benalmádena o Marbella- hasta que ha centrado su labor en Internet y redes sociales, donde ha logrado sumar una gran comunidad que le han hecho popular. 105.000 seguidores en Instagram, 40.000 en Facebook o 5.400 en Twitter… ¡Y subiendo! EL LIBRO Título: 'El frío no resfría'.

Editorial: Grijalbo.

Autor: Pablo García @medicadoo.

Páginas: 202.

Precio: 20,90 euros (disponible en Fnac o Amazon entre otros). El secreto de su éxito reside en su lenguaje, asequible y directo. Dos adjetivos que cuesta asociar al ámbito sanitario, aún dominado por tecnicismos y conceptos farragosos difíciles de digerir. «Los farmacéuticos somos los profesionales sanitarios más cercanos y accesibles, dado que en cualquier esquina de cualquier barrio hay una farmacia. Eso sí, quieren que les hablemos claro. Yo a diario daba consejos a mis clientes hasta que pensé : ¿Y por qué no los dejo por escrito y así pueden ayudar a más gente?», plantea. Dicho y hecho. Y a la vista está que son bien recibidos. Sus publicaciones acumulan miles de likes, aunque a él lo de la etiqueta de «influencer» aún le ruborice. «Me da fatiga», confiesa entre risas al tiempo que admite que su trabajo en redes le quita «muchas horas de sueño». ¿Su recompensa? El cariño de la gente, el saber que está contribuyendo al prestigio de su profesión y el propio reconocimiento de sus colegas del gremio. «Es reconfortante que te tengan bien considerado», revela. ¿Si arranco una cana salen más? Su libro pretende despejar -con base científica, datos contrastados y su característico toque de humor, «que ayuda a que a la gente le cale más el mensaje», defiende- algunos de los interrogantes que más escucha en su día a día y le plantean en redes sociales. ¿La leche aumenta la producción de mocos? ¿Si te lavas mucho el pelo se cae más? ¿Y si arranco una cana, salen muchas? ¿Qué hay de cierto en que los piojos saltan de cabeza en cabeza? ¿Hay evidencias de que el uso de parabenos en producos cosméticos sea perjudicial para la salud? ¿El zumo de limón mejora las lesiones del acné? ¿Puedo usar un protector solar del año pasado? Son solo algunos ejemplos de las preguntas que aborda la obra, con un lenguaje asequible y una estructura ágil que facilita y ameniza la lectura. Ampliar «Para mi este trabajo ha supuesto un reto, una aventura. Ha sido como un parto. No era consciente en lo que me metía cuando acepté escribirlo. Tiene muchas horas de trabajo detrás pero ha resultado una experiencia muy satisfactoria y muy gratificante. Verlo en las librerías me hace especial ilusión», destaca este malagueño. Y añade: «Espero que la gente lo lea, lo disfrute y, sobre todo, que aprendan y sean más críticos con lo que encuentran en redes sociales, le cuenta la vecina o les llega por una cadena de Whatsapp». Pero entonces, como reza el tiítulo del libro,... ¿el frío resfría?: «Pues tu madre se equivoca. No es el frío, son diferentes agentes patógenos los que causan un resfriado, catarro, gripe o cualquier faringoamigdalitis. Aunque hay cierta verdad detrás. En los meses fríos tendemos a pasar menos tiempo en el exterior y más en espacios cerrados con alta densidad de personas y falta de ventilación, lo que favorece el contagio de virus y bacterias por vía aérea. Además, las defensas responsables de atacar esos agentes patógenos se vuelven más ineficaces por el frío y las bajas temperaturas son ideales para la supervivencia de estos virus. Aún así, ni los virus entran por los pies ni te resfrías si pasas frío, aunque algo contribuya», zanja. Aclarado.

