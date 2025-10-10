Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo. Mossos d'Esquadra ejercen su trabajo. EFE

La Fiscalía pide ahora prisión para el hombre que violó a su hija en Lleida

El acusado está en libertad provisional con una orden de alejamiento de la víctima

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:09

La Fiscalía ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Lleida para pedir el ingreso en prisión del hombre de 40 años que fue ... detenido el pasado domingo por haber violado presuntamente a su hija, de 21, en plena calle y en presencia de su otro hijo de ocho años. El acusado quedó en libertad provisional el pasado miércoles, tras prestar declaración en un juzgado de violencia contra la mujer. La magistrada decretó su libertad con medidas cautelares: una orden de alejamiento de la víctima de 200 metros y la prohibición de comunicarse con ella.

