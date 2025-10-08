Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos agentes de los Mossos d'esquadra.

El acusado de violar a su hija en Lleida, condenado a 4 meses, vuelve a quedar libre

El juzgado ha celebrado este miércoles un juicio rápido por el quebrantamiento de la orden de alejamiento de la víctima

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:35

El hombre de 40 años que fue detenido el domingo en Lleida acusado de violar a su hija, de 21, en plena calle y ... en presencia de su otro hijo de 8 años, ha sido condenado este miércoles a 4 meses de cárcel por quebrantamiento de la orden de alejamiento.

