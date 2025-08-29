¿Dónde es festivo el 8 de septiembre? El BOE publica qué comunidades tendrán puente

La llegada del mes de septiembre supone la vuelta a la rutina. Aunque también es sinónimo de vacaciones para muchos, en estos días comienza el ... curso escolar y también el político, de ahí que los que ya hayan agotado sus días de asueto comiencen a dar vueltas al calendario buscando posibles puentes para tener tiempo libre extra.

En algunas comunidades no tendrán que esperar apenas, ya que según publica el BOE, el próximo 8 de septiembre será festivo en distintos puntos. En Málaga capital lo es al celebrarse la festividad de la Patrona, la Virgen de la Victoria, por lo que permitirá a los más afortunados disfrutar de tres días seguidos libres.

También se producirá esta situación en Extremadura, al celebrarse el lunes 8 el Día de esta Comunidad, así como en Asturias, que igualmente celebra en esta fecha su festividad.

Más festivos

En Canarias también habrá más días festivos en septiembre. Así, en Gran Canaria el lunes 8 celebra Nuestra Señora del Pino. En La Graciosa podrán hacer puente a la semana siguiente, ya que el día 15 es la festividad de Nuestra Señora de los Volcanes. Y en Fuerteventura también disfrutarán de un fin de semana más largo de lo habitual esa misma semana ya que el viernes 19 es Nuestra Señora de la Peña.

En esas mismas fechas también podrán hacer puente en Cantabria puesto que el lunes 15 de septiembre es la festividad de La Bien Aparecida, su patrona. Cataluña, por su parte, también disfruta de su día grande en este mes, la Diada, o Fiesta Nacional de Cataluña, que es el 11 de septiembre. Cae en jueves, pero este año no habrá puente.