Rodrigo Parrado
World News Day 2025

Tiempos de oscuridad

El impacto de las grandes corrientes tecnológicas en el periodismo y en las democracias es enorme y parece evidente que este nuevo marco de turbulencias favorece la desinformación

Fernando Belzunce

Fernando Belzunce

Director General Editorial de Vocento y autor del libro 'Periodistas en tiempos de oscuridad'

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:36

Vivimos en unos tiempos caracterizados por la desinformación sin que mucha gente sea aún consciente de lo que eso supone. Se trata de un contexto ... caracterizado por la confusión y la desconfianza donde, además, asistimos a transformaciones de tanto calado y en tan poco tiempo que apenas hay manera de asimilarlas ni de medir sus consecuencias. Este desconcierto generalizado se produce en un clima social de polarización extrema, con poderosas fuerzas políticas que, entrenadas en el manejo de las emociones, son capaces de causar una enorme inestabilidad a través de las redes sociales. La proliferación de información falsa y la infodemia, esa saturación informativa que desborda y desorienta, contribuyen de manera clave a esta sensación de fragilidad. Por todo ello, y por los acontecimientos que presenciamos, se percibe la inquietante sensación de que quizás no estemos experimentando una época de cambios sino un cambio de época.

Espacios grises

