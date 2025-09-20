Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Belzunce, durante la entrevista. Óscar Chamorro

Fernando Belzunce | Periodista

«Desinformación es también que la verdad no nos importe»

La entrevista ·

Un centenar de periodistas, incluidos premios Nobel y Pulitzer, han conversado con el director editorial de Vocento para un libro en el que definen los retos mayores de los medios de comunicación de hoy

César Coca

César Coca

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:05

Fernando Belzunce (Pamplona, 1976) estudió Periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca y cursó el Máster de Periodismo Multimedia de 'El Correo' y la Universidad ... del País Vasco. Tiempo después realizó también un posgrado de alta dirección en el IESE. Hoy es director general editorial de Vocento y por razones profesionales conoce a muchos de los periodistas más relevantes del planeta. Antes fue reportero y experimentó de primera mano los inicios del periodismo en internet como parte de una carrera muy ligada a la transformación digital. Del oficio, sus problemas y sus retos, en un contexto marcado por la agitación política y tecnológica global, ha hablado con más de cien periodistas de diversos países, incluidos premios Nobel y Pulitzer. Con todo ese material ha elaborado durante tres años 'Periodistas en tiempos de oscuridad' (Ed. Ariel).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  2. 2 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  3. 3 Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»
  4. 4 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga
  5. 5

    Un error policial deja libre a uno de los más peligrosos capos de la Mocro Maffia
  6. 6

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  7. 7 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  8. 8

    El Unicaja saca el rodillo para alcanzar la final de la Intercontinental
  9. 9

    La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios
  10. 10 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Desinformación es también que la verdad no nos importe»

«Desinformación es también que la verdad no nos importe»