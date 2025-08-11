Sanidad advierte de un posible fallo importante en unas aplicaciones de control de glucosa

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha recibido una comunicación de Dexcom, fabricante de sistemas de Monitorización Continua de Glucosa (MCG) para ... personas con diabetes, sobre un posible fallo que se puede producir en las aplicaciones vinculadas a algunos de sus dispositivos. Estos sistemas sirven para medir de forma continua los niveles de glucosa a través de un sensor adherido a la piel que manda los datos a una aplicación en el móvil, por lo que no hace falta extraer sangre del dedo periódicamente para hacer las mediciones.

El error se encuentra en la versión 2.8 de las aplicaciones para la Monitorización Continua de Glucosa (MCG) Dexcom G7 iOS/Android y Dexcom G7 Watch iOS. Según explica la AEMPS, tal y como ha sucedido también con las versiones 1.4 y anteriores de la aplicación Dexcom One+ iOS/Android, este error podría provocar que, en las versiones 2.8 y anteriores, la aplicación finalice de forma inesperada la sesión del sensor cuando se produce un fallo en el transmisor, sin emitir previamente la alerta «el sensor falló» y solicitando directamente al usuario que inicie un nuevo sensor.

En caso de que una persona usuaria desconozca que la sesión del sensor se ha cerrado sin un mensaje de error previo, existe el riesgo de que no se detecte un episodio de hiperglucemia o hipoglucemia, ya que el sistema MCG dejaría de proporcionar los valores estimados de glucosa (VEG), así como los datos de tendencias, notificaciones y alertas.

La aplicación Dexcom G7 para iOS/Android forma parte del sistema de MCG Dexcom G7. Este sistema permite la medición continua de los niveles de glucosa en el líquido intersticial en personas mayores de dos años, incluidas mujeres embarazadas, y está diseñado para reemplazar las pruebas de glucosa en sangre (GS) mediante lectura capilar a la hora de tomar decisiones de tratamiento.

La interpretación de los resultados del sistema de MCG Dexcom G7 debe basarse en las tendencias de glucosa y en las lecturas secuenciales que el sensor realiza a lo largo del tiempo. Además, este sistema contribuye a la detección de episodios de hiperglucemia e hipoglucemia, lo que facilita los ajustes de la terapia a corto y a largo plazo.

Las personas usuarias de la aplicación Dexcom G7 para iOS tienen también la opción de usar un reloj inteligente Apple Watch compatible con la aplicación Dexcom G7 Watch iOS, que ofrece en el reloj información de la lectura de glucosa actual, flechas y gráficos de tendencias, así como alertas. Esta aplicación requiere de la instalación previa de Dexcom G7 para iOS, ya que no puede funcionar de forma independiente.

Tanto en Android como en iOS

Las aplicaciones Dexcom G7 para iOS/Android y Dexcom G7 Watch iOS están disponibles para su descarga en Apple App Store y en Android Play Store. La empresa está enviando una nota de aviso dirigida a pacientes a través de una notificación en las aplicaciones Dexcom G7 iOS/Android y Dexcom G7 Watch iOS para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir.