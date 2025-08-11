Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sanidad advierte de un posible fallo importante en unas aplicaciones de control de glucosa

Existe el riesgo de que no se detecte un episodio de hiperglucemia o hipoglucemia

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:41

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha recibido una comunicación de Dexcom, fabricante de sistemas de Monitorización Continua de Glucosa (MCG) para ... personas con diabetes, sobre un posible fallo que se puede producir en las aplicaciones vinculadas a algunos de sus dispositivos. Estos sistemas sirven para medir de forma continua los niveles de glucosa a través de un sensor adherido a la piel que manda los datos a una aplicación en el móvil, por lo que no hace falta extraer sangre del dedo periódicamente para hacer las mediciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  3. 3 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  4. 4 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  5. 5 La Seguridad Social permite recuperar hasta 5 años de cotización para la pensión si cumples este requisito
  6. 6

    Alrededor de 50.000 personas en Málaga atrapadas en la irregularidad
  7. 7 La Guardería Madre Maravillas de Torremolinos echa el cierre más de 3.000 niños y niñas después
  8. 8

    Ideas para un barrio del futuro en Málaga
  9. 9

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta
  10. 10 Una treintena de incendios asolan Castilla y León y varios serían provocados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sanidad advierte de un posible fallo importante en unas aplicaciones de control de glucosa

Sanidad advierte de un posible fallo importante en unas aplicaciones de control de glucosa