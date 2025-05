Más de 280 lácteos bajo la lupa de la OCU: el arroz con leche la mejor opción y las natillas de chocolate la peor

Almudena Nogués Málaga Viernes, 9 de mayo 2025, 00:10 Comenta Compartir

Flanes, natillas, crema catalana, arroz con leche… Los postres lácteos son la perdición de muchos consumidores. Un capricho asequible que muchos se permiten en detrimento de la saludable -y deseable- fruta. Que son poco recomendables en la dieta diaria en general es bien sabido, sin embargo, acertar en la elección marca la diferencia. Así lo recuerda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Como ya hizo en 2023, la asociación ha vuelto a poner la lupa sobre estos productos para calcular su escala saludable. En total, se han analizado 289 referencias a la venta en supermercados: «Se trata de una valoración del contenido en nutrientes (proteínas, hidratos de carbono, grasas, calorías, sal…), el número y tipo de aditivos y el grado de ultraprocesado. Con este dato podemos determinar si un producto es una elección buena, aceptable o mala desde el punto de vista nutricional y compararlo con los demás», aclaran.

En el apartado de flanes, entre los 54 estudiados que se vendían en 2023 y siguen a la venta en 2025,la OCU advierte de varios productos con subida del precio encubierta, «utilizando estrategias engañosas y anticompetitivas que denunciamos», denuncian. Es el caso de envases más pequeños. «En 2 flanes se reduce la cantidad de producto sin bajar el precio, lo que se llama reduflación. Por ejemplo, el flan sabor vainilla de Danone pasa de 100 g a 95 g (un 5% menos), pero su precio por kilo sube de 5,30 euros/kg en 2023 a 5,53 en 2025 (un 4% más)», pone de ejemplo.

Entre los flanes,la OCU advierte de varios productos con subidas del precio encubiertas o peores calidades de sus ingredientes

En otros dos flanes se reduce la calidad de los ingredientes manteniendo el precio del envase, lo que como recuerda la OCU se denomina «cheapflación». Y pone como muestra el flan de huevo de La Fageda: «que baja la cantidad de huevo de 12% a 10%, lo que obliga a incorporar un espesante (E1442), considerado no recomendable en nuestra calculadora de aditivos», subrayan. Otro ejemplo: el Flan de huevo de Milsani (Aldi). «En su receta de 2025 se sustituye la leche entera por semidesnatada y se reduce el huevo de 28% a 26%», critica el estudio de la asociación.

Por contra, en algunos flanes la organización sí observa cambios positivos en la receta, como es el hecho de incorporar más leche o huevo: es el caso del flan de huevo con caramelo al baño María de Caprichoso (Dia) y del flan de huevo al baño María de Milbona (Lidl). Además, en cuatro flanes se han suprimido aditivos -véase el flan de queso de Milbona (Lidl) que ha dejado de utilizar carboximetilcelulosa, no recomendable-. «Sin embargo, el flan de huevo de Hacendado (Mercadona) en 2025 incorpora el colorante norbixina de bija (E160b)», lamenta.

Solo cuatro mejoran su receta

La OCU realizamos el mismo ejercicio con todos los arroces con leche, copas, mousses y postres variados, como natillas y crema catalana, contrastando los resultados obtenidos en 2023 con los de este año. ¿Entre sus conclusiones? Se han registrado modificaciones en los ingredientes y aditivos, tanto mejoras (más leche o huevo, eliminación de aditivos innecesarios) como empeoramientos (reducción de ingredientes clave, uso de aditivos poco recomendables). Solo dos natillas, una mousse y una crema catalana han mejorado claramente su receta y son: natillas al huevo de Carrefour, natillas con galleta de Danone-Danet, mousse crujiente chocolate de Nestlé-Gold y crema catalana al baño María de Dhul.

«Los cambios nutricionales han sido leves, con tendencia a elaborar productos más ligeros. En general, se observa una ligera reducción en calorías, azúcares y grasas saturadas en algunos productos como mousses, copas y flanes. No obstante, también algunos han incrementado su contenido calórico debido a cambios en ingredientes», exponen. «Recuerda que los postres lácteos, por muy ricos que estén, no conviene tomarlos más que de vez en cuando, pues no dejan de ser dulces de consumo ocasional», advierte la OCU.

Los arroces con leche ganan la batalla

Según las conclusiones de la OCU, en general, los arroces con leche han mostrado ser la mejor opción de postre lácteo, pues en este grupo hay 20 productos con puntuación superior a 59 en su escala saludable. El precio medio es de 0,87 euros/envase, con una horquilla que oscila entre 0,31 euros de Carrefour Classic y Milsani de Aldi, hasta 2,10 euros de Santolaya. En el precio influye -según la organización- el tipo de marca (un 65% más cara la marca de fabricante que la blanca) y el tipo de envase (más económico el pack familiar de cuatro).

Entre los flanes, la asociación destaca trece referencias como una buena elección desde el punto de vista saludable: 12 flanes de huevo y uno de café. En el caso de los primeros, el precio medio es de 0,47 euros/envase; los extremos se encuentran en los 0,32 euros de las marcas blancas Milsani de Aldi y Milbona de Lidl y los 0,71 euros de las marcas Llet Nostrum y Dhul. Entre los flanes de café solo aprueba al de la marca Reina, que cuesta 0,56 euros/envase.

Ninguna natilla de chocolate aprueba el examen

En este grupo, la oferta de productos que supongan una buena elección saludable es menor y su precio es más alto, a tenor de la OCU. «Solo podemos optar por las natillas de vainilla, una de leche merengada ¡y ninguna de chocolate!», indican. El precio medio de las natillas con buena valoración es de 1,49 euros/envase, «bastante elevado porque en su mayoría se venden en tarros de cerámica de unos 140 gramos».

Y destaca una alternativa: unas natillas de leche merengada de la marca Reina «que son una buena elección sin tener que pagar tanto por ellas: 0,57 euros/envase».