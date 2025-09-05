Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La estafa podría volver a repetirse en otra administración E. C.

Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad

El nuevo timo consiste en realizar una transferencia desde una cuenta hackeada y recoger los billetes antes de que la operación se cancele

Ainhoa de las Heras

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:15

Una nueva estafa ha llegado a Bilbao. La delegación de Loterías en Vizcaya ha alertado a todas las administraciones de un timo que ha sufrido ... uno de sus socios para que los demás estén prevenidos. Ocurrió la semana pasada en uno de los negocios con más solera del centro de Bilbao, que ha repartido jugosos premios a lo largo de su historia. Han sufrido un desfalco de 10.000 euros en la adquisición de 500 décimos de lotería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  3. 3 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  4. 4 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  5. 5 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  6. 6

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  7. 7

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos
  8. 8

    Las infecciones de transmisión sexual se multiplican por cinco en Málaga en una década
  9. 9 Nuevo episodio de insultos y amenazas a una médico del Clínico: 2025 suma ya 35 agresiones en Málaga
  10. 10 ¿Cuándo se abrirá la próxima oferta de VPO en Málaga? Ya hay una fecha prevista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad

Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad