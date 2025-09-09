Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Escaparate de un establecimiento de venta de tabaco en Gibraltar. R. C.

Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco

Sanidad lleva al Congreso un anteproyecto de ley que se centra más en los cigarrillos electrónicos y excluye algunas esperadas medidas contra el tabaco, como la cajetilla genérica

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:46

El anteproyecto de una nueva ley antitabaco llega este martes al Congreso, con la ampliación de espacios sin humo, la prohibición del consumo de menores ... y mayor regulación a los vapeadores y cigarrillos electrónicos, que «aunque no siempre contienen tabaco ni nicotina, están vinculados al acto de fumar o inhalar», indican fuentes del Ministerio de Sanidad. La ley apunta que tendrán «las mismas restricciones que el tabaco convencional» los vapeadores, las «bolsitas de nicotina», «productos a base de hierbas» o «dispositivos para el consumo de productos calentados».

