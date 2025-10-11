Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los restos del complejo se han convertido en un museo al aire libre. B. J.

Una escombrera con mucho arte en Berlín

'La montaña del diablo' ·

Grafiteros de todo el mundo decoran los restos de la vieja estación de escucha de EE UU ubicada en esta colina artificial

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:04

Teufelsberg, o 'La montaña del diablo' en alemán', es una de las reliquias que dejó la Guerra Fría en Berlín junto al muro, el Checkpoint ... Charlie y el Puente de los Espías. Esta colina artificial de 120 metros de altura, que recibe su diabólico nombre por el cercano lago Teufelssee, situado en el bosque de Grunewald, tiene una historia fascinante, que aún seduce a sus visitantes 35 años después de la reunificación alemana. Durante la Guerra Fría operó como estación de escucha de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y hoy alberga una de las mayores galerías de 'street art' o arte callejero de Europa.

