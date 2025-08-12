Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis y su familia en la localidad de Zahara de los Atunes. R. H.
Afectados por el incendio en Zahara de los Atunes

«Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»

Una de los muchas personas que están de vacaciones en la zona de Zahara de los Atunes y se ha visto afectado por el incendio cuenta como lo ha vivido

J.M. Solo de Zaldívar

Martes, 12 de agosto 2025, 15:23

«Nos cogió en la playa bañándonos con mi hija, que avistó el fuego a lo lejos». Así comenzó la pesadilla el 11 de ... agosto para José Luis Gaviro y su familia, que acostumbran desde hace años pasar sus pasar sus vacaciones en el hotel Meliá Atlanterra del municipio gaditano de Zahara de los Atunes. En las de este presente mes de agosto, se han visto sorprendidos por el fuego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  3. 3 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  4. 4 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  5. 5 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  6. 6 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  7. 7 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  8. 8

    Málaga capital escapa del retroceso del turismo en el conjunto de la provincia
  9. 9 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  10. 10 Investigan un posible caso de acoso sexual y laboral en Limasam

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»

«Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»