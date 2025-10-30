Encapuchados causan incidentes en Pamplona en una protesta contra un acto de Vito Quiles que no se celebró

Minutos antes de las seis de la tarde y una vez se supo que el acto de Vito Quiles no se iba a celebrar, ... decenas de jóvenes encapuchados vinculados a Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) han accedido al campus de la Universidad de Navarra. En el recinto educativo había desplegado un amplio dispositivo policial. Los encapuchados han comenzado a lanzar objetos a los agentes.

Después, en las inmediaciones del campus, en el barrio de Iturrama, cientos de encapuchados completamente vestidos de negro que se han afrentado contra otro medio centenar de jóvenes con alguna bandera de España poco antes de las siete de la tarde.

Unos incidentes en los que los encapuchados han lanzados botellas de vidrio a la policía y han volcado contenedores, a los que a algunos han prendido fuego. Unos minutos de mucha tensión en la zona, en la que los agentes han tenido que realizar cargas.

Ampliar Agentes de la Policía Nacional acuden para poner orden. EP

Vito Quiles ha explicado a través de sus redes sociales que el acto quedaba suspendido. El activista de ultraderecha, muy cercano al agitador ultra y eurodiputado Alvise Pérez, ha explicado en su cuenta de 'X' que la Policía Nacional le ha transmitido que «no puede garantizar la seguridad del acto» por, denuncia, «la amenaza de proetarras y abertzales desplazados del País Vasco a Navarra». La cancelación llega casi una hora después de que la institución académica anulase las clases por la posible afluencia de grupos ajenos a la Universidad e incidentes violentos contra Quiles.

🔴 URGENTE | Suspendido el acto que tenía previsto para hoy en Pamplona.



La Jefatura de la Policía Nacional me alerta de que no puede garantizar la seguridad del acto ante la amenaza de proetarras y abertzales desplazados del País Vasco a Navarra.



La Policía ha interceptado a… — Vito Quiles (@vitoquiles) October 30, 2025

Sin embargo, fuentes policiales consultadas por este periódico, han explicado que era «posible» garantizar la realización del acto al haberse previsto un refuerzo del dispositivo de seguridad planificado. La Policía Nacional tenía en mente desplegar en la zona numerosos efectivos de la Brigada de Información y Seguridad Ciudadana, según informa El Correo.

Varios colectivos, entre los que está Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), habían convocado una movilización para mostrar su rechazo bajo el lema 'Vito Quiles viene a Euskal Herria a ensalzar el fascismo' frente a la facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Una llamada que ha propiciado finalmente la cancelación del mismo. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Navarra han desmentido la versión de Quiles, que señalaba que «ha interceptado a esta hora 16 cuchillos y navajas en un registro aleatorio realizado en Pamplona a dos autobuses procedentes de Bilbao». «En España el auténtico peligro para la libertad, la convivencia y la democracia lo representa la izquierda radical», denuncia en su publicación.

Cuando el acto aún estaba previsto, la rectoría había enviado una carta a empleados y estudiantes en el que define la Universidad de Navarra como lugar de encuentro, reflexión, convivencia pacífica, debate sereno y respeto al otro. «En cada momento de la historia, con matices diferentes, surgen circunstancias que amenazan ese objetivo. Vivimos tiempos de fuerte polarización, en los que palabras e ideas se manipulan y tergiversan y en los que la coherencia se confunde en ocasiones con la agresividad», ha señalado. «Nuestra comunidad universitaria es amplia y la forman personas libres y responsables de sus actos. Es importante recordar que este espacio verdaderamente universitario lo construimos cada día entre todos, con las palabras, las actitudes y los hechos».