La Universidad de Navarra suspende las clases esta tarde por seguridad ante la visita de Vito Quiles y los actos contra él
GKS ha convocado una movilización para mostrar su rechazo al acto del periodista
Bilbao
Jueves, 30 de octubre 2025, 16:25
La Universidad de Navarra ha decidido suspender esta tarde toda su actividad en el campus de Pamplona por motivos de seguridad ante la presencia no ... autorizada de Vito Quiles. A pesar de que el acto no está permitido por el centro, la institución académica ha cancelado las clases por la posible afluencia de grupos ajenos a la Universidad e incidentes violentos contra el activista de ultraderecha.
La rectoría ha enviado una carta a empleados y estudiantes en el que define la Universidad de Navarra como lugar de encuentro, reflexión, convivencia pacífica, debate sereno y respeto al otro. «En cada momento de la historia, con matices diferentes, surgen circunstancias que amenazan ese objetivo. Vivimos tiempos de fuerte polarización, en los que palabras e ideas se manipulan y tergiversan y en los que la coherencia se confunde en ocasiones con la agresividad», ha señalado. «Nuestra comunidad universitaria es amplia y la forman personas libres y responsables de sus actos. Es importante recordar que este espacio verdaderamente universitario lo construimos cada día entre todos, con las palabras, las actitudes y los hechos».
A pesar de que el acto no está autorizado, Vito Quiles va a estudiar si mantiene el evento, previsto a las seis de la tarde de este jueves. «No se puede garantizar la seguridad», ha afirmado en sus redes sociales.
Antes de dicho acto, a las 17.30 horas, varios colectivos, entre los que está
Acabo de hablar con el rectorado de la Universidad de Navarra.— Vito Quiles (@vitoquiles) October 29, 2025
Acato su decisión y celebraré mi acto en el exterior de la facultad (espacio público).
Los estudiantes tienen derecho a escuchar a quien deseen frente a los intereses ajenos. pic.twitter.com/lufiPJ9Dct
Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), han convocado una movilización para mostrar su rechazo bajo el lema 'Vito Quiles viene a Euskal Herria a ensalzar el fascismo' frente a la facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión