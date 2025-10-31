Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Persona usa IA. EP

Los ciudadanos consideran que las empresas tecnológicas son responsables de la devaluación de la escritura

Un estudio realizado por el CEDRO analiza el retroceso editorial e impulsa una legislación que elimine las ambigüedades en los entornos digitales

David Hernández

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:49

Comenta

El tercer Observatorio de Sostenibilidad de la Cultura Escrita, impulsado por el CEDRO -Centro Español de Derechos Reprográficos-, concluyó en que son las empresas tecnológicas ... aquellas que están contribuyendo a la caída del trabajo creativo y editorial. Este proyecto de investigación, basado principalmente en encuestas y presentado por Carmen Riera, reafirma la necesidad de que el Estado proteja a la cultura escrita. Los avances sociales y las mejoras tecnológicas hacen que esté todo mecanizado y dificulta la creatividad de un sector que pierde valor.

