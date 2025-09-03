Las efemérides más destacadas del 04 de septiembre
04 de septiembre en la historia: Nacimientos, fallecimientos y hechos memorables
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:00
Descubre la historia en un clic: efemérides diarias con eventos clave y expresiones culturales del 04 de septiembre.
¿Qué pasó el 04 de septiembre?
En España:
1520: en México, el español Hernán Cortés conquista la ciudad azteca de Tepeaca y funda en el sitio la Villa de Segura de la Frontera (actual Tepeaca).
1781: en la Nueva España (en el actual estado de California) ―en la región conocida por los nativos como el Valle del Humo― los españoles Gaspar de Portolá y Junípero Serra fundan el Pueblo de la Reina de los Ángeles (la actual ciudad de Los Ángeles).
1908: en España, Alfonso XIII concede a Ponferrada (León) el título de ciudad.
1936: en el marco de la guerra civil española, Francisco Largo Caballero forma gobierno tras la caída de José Giral.
