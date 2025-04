España es el país con más profesores con contratos precarios

La educación atraviesa una situación muy delicada en todo el planeta porque, a día de hoy, no está asegurado que se puedan cubrir las plazas ... de profesorado indispensables para garantizar que se impartirán todas las clases de primaria y secundaria de aquí al final de esta década. Es más, los cálculos de los expertos indican que, si los países no toman de forma urgente medidas para corregir la situación, podrían faltar unos 4,8 millones de profesores para impartir las asignaturas de la etapa de formación obligatoria, las dos terceras partes de esa cantidad en las aulas de secundaria.

Es la voz de alarma que acaban de lanzar la Unesco, la organización para la educación, la cultura y la ciencia de la ONU, y los expertos del Equipo Especial Docente y de la Fundación SM. Las tres organizaciones han dado a conocer hoy las conclusiones del primer informe mundial sobre el profesorado, un estudio que demuestra que existe una «escasez crítica» de docentes en España, en Europa y en buena parte de los países desarrollados. Estaría motivada, entre otras razones, por un fuerte aumento del abandono de la profesión y de la falta de nuevas vocaciones, un fenómeno vinculado a la sobrecarga laboral que se vive en colegios e institutos, a los bajos salarios y a la falta de reconocimiento profesional.

El análisis avisa de que cada vez hay más docentes desencantados o quemados con la profesión, lo que agrava dos factores ya de por sí problemáticos como son la alta tasa de jubilaciones en las plantillas actuales y la escasez de educadores en las áreas STEM (Matemáticas, Ciencias, Tecnología e Ingeniería).

Un dato lo deja claro. El 90% de los 4,8 millones de plazas de profesor que no está asegurado que se puedan cubrir para 2030 son vacantes generadas por el abandono de la profesión, un fenómeno en alza. Entre 2015 y 2022, en solo siete años, los docentes que han dejado de dar clase se han duplicado. Han pasado del 4,6% al 9%. Esta crisis vocacional afecta especialmente a los más jóvenes, pues las proporciones más altas de bajas se dan en los cinco primeros años de ejercicio.

En España sufre todos los factores generadores de la preocupante escasez de docentes de los países desarrollados y alguno de forma agravada, como la precariedad laboral. Es el territorio en el que los contratos temporales afectan a más profesores. El 28% de los docentes de primaria y el 33% de los secundaria tienen un puesto de trabajo que, como mucho, les da estabilidad para un año o menos, con porcentajes muy superiores entre los más jóvenes. Es el doble de temporalidad que la Unión Europea y quince puntos más que la media de países desarrollados.

Falta de titulados STEM

Pero no es el único factor que amenaza con no poder cubrir las plaza de primaria y secundaria en los próximos años. La media de edad de los docentes es de muy alta, de 50 años, lo que provocará una cascada de jubilaciones, y tienen más problemas para cubrir las asignaturas STEM que sus vecinos europeos. En 2023, el último año con datos cerrados, 720 plazas de profesor de Matemáticas se quedaron ya sin cubrir. La cosa no parece que vaya a ir a mejor, pues la tasa española de graduados superiores en estas áreas científicas y técnicas no llega al 2,3% (muy por debajo de Europa) y buena parte de los titulados que podrían optar por la docencia, o permanecer en ella, termina captado por empresas tecnológicas, consultoras, financieras o departamentos de 'big data' o IA, que les ofrecen salarios más altos y mejores condiciones labores y profesionales.

A todo lo anterior, en España hay que sumar el alto número de profesores agotados, desencantados e incluso quemados y de los que meditan dejar las aulas. Un análisis de la Fundación SM desveló que dos de cada cinco docentes españoles se enfrentan a su trabajo con distanciamiento e indiferencia y que casi la mitad (47%) no tiene claro qué responder sobre la posibilidad de si abandonaría la profesión. Uno de cada tres docentes declaró haber experimentado una pérdida de motivación o de ilusión y dos de cada cinco relataron síntomas compatibles con agotamiento, ansiedad o depresión.

Los autores del informe urgen a las autoridades educativas a activar un decálogo de medidas para paliar la falta de docentes y revitalizar la profesión. Entre ellas, apoyar la autonomía y la libertad académica de los equipos docentes, asegurar entornos educativos inclusivos, equitativos, seguros y saludables, donde se cuide el bienestar docente y del alumnado, crear un modelo de carrera profesional que atraiga, forme y retenga a los mejores docentes y hacer que los salarios sean acordes con la responsabilidad que exige la labor educativa.