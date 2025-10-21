Día de 'Regreso al futuro': ¿Por qué se celebra hoy, 21 de octubre?

El 21 de octubre rinde tributo al cine y la nostalgia de los 80. Porque en el calendario de días internacionales 'peculiares' esta fecha homenajea ... a una trilogía cinematográfica que marcó huella. Y es que este martes se celebra el día de 'Regreso al futuro', por las películas que protagonizara un jovencísimo entonces Michael J. Fox como Marty McFly, papel que le catapultó a la fama.

¿Y por qué se celebra cada 21 de octubre? Para comprenderlo hay que viajar a 1985, el año en que comenzó la aventura en el tiempo. La historia se centra en Marty McFly, un adolescente rebelde que se encuentra con el Dr. Emmett Brown en el aparcamiento del Twin Pines Mall. El doctor Emmett Brown, interpretado por Christopher Lloyd, ha creado una máquina del tiempo en un DeLorean, el automóvil más moderno de la época. Marty (Michael J. Fox) se embarca en una aventura inolvidable al viajar 30 años atrás en el tiempo por un error fortuito.

El éxito de 'Regreso al futuro' llevó a lanzar dos títulos más: 'Regreso al futuro 2' y 'Regreso al futuro 3'. En la segunda película, Marty se enfrenta a un nuevo destino marcado en la máquina del tiempo del Doc Brown, y viaja al futuro, al 21 de octubre de 2015, en su propia ciudad de Hill Valley. Su misión: evitar que su hijo sea encarcelado. Esa fecha se convirtió en un ícono y dio origen a la celebración del Día de 'Regreso al futuro'.

Mensaje positivo

En 2015, cuando se cumplieron 30 años del lanzamiento de la saga, en todo el mundo se volvió a proyectar la película y se realizaron varias actividades de tributo. En menor medida, la celebración continúa cada año, y por ejemplo las redes sociales se inundan de memes alrededor de esta cinta y sus protagonistas.

El Día de Regreso al Futuro invita a reflexionar que el futuro no está escrito y que depende de cada uno, ya que la película insta a soñar, y a lo grande, como dicen sus protagonistas: «si te propones algo, no hay nada que no puedas lograr».