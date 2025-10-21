Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El doctor Emmett Brown y Marty McFly, protagonistas de 'Regreso al futuro'.

Día de 'Regreso al futuro': ¿Por qué se celebra hoy, 21 de octubre?

Los fans de la trilogía protagonizada por Michael J. Fox llenan las redes sociales de memes y recuerdos cada año

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Martes, 21 de octubre 2025, 00:18

Comenta

El 21 de octubre rinde tributo al cine y la nostalgia de los 80. Porque en el calendario de días internacionales 'peculiares' esta fecha homenajea ... a una trilogía cinematográfica que marcó huella. Y es que este martes se celebra el día de 'Regreso al futuro', por las películas que protagonizara un jovencísimo entonces Michael J. Fox como Marty McFly, papel que le catapultó a la fama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  2. 2 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  3. 3 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  4. 4 El terral marcará desde hoy la semana más calurosa del otoño en Málaga
  5. 5 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  6. 6

    Una asociación de mayores de El Burgo denuncia que la Diputación de Málaga les ha embargado 20.000 euros
  7. 7

    Preocupación en Mercamálaga por la revocación de las licencias a los mayoristas
  8. 8

    Los inversores de Catar buscan un socio para la gestión del puerto de San Andrés en Málaga
  9. 9 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  10. 10

    La supervivencia al linfoma en Málaga supera el 80% por la detección precoz y las nuevas terapias celulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Día de 'Regreso al futuro': ¿Por qué se celebra hoy, 21 de octubre?

Día de &#039;Regreso al futuro&#039;: ¿Por qué se celebra hoy, 21 de octubre?