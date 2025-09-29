Uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz es su vecino

Un vecino de la víctima es uno de los detenido por la muerte de M. A. S., la joven funcionaria de 29 años, que fue ... encontrada fallecida el jueves pasado en su piso de Badajoz. Se trata del presunto autor de las puñaladas que acabaron con su vida, posteriormente trataron de quemar su cuerpo.

Los dos detenidos, un padre y su hijo, fueron arrestados en sábado y han pasado a disposición judicial este lunes. Han entrado a los juzgados de Badajoz, en Ronda Norte, a las 9.25 horas en un furgón policial que les ha dejado en la planta subterránea, donde están los juzgados de guardia.

Ellos se encuentran en el juzgado de instrucción número 2, que lleva el caso por el momento. Los letrados que les asisten, del turno de oficio, han entrado a la sala sobre las once de la mañana para que los detenidos ofrezcan declaración ante el juez. Se espera que el proceso se alargue varias horas si bien, una ambulancia ha tenido que acudir a los juzgados de Badajoz y según ha podido confirmar HOY, uno de los detenidos ha sido trasladado a un centro hospitalario tras sufrir una indisposición.

Al terminar las declaraciones, el juez tendrá que determinar si deja en libertad a los dos hombres, con cargos o sin ellos, o decreta su ingreso en prisión.

El suceso se descubrió el jueves por la mañana. Los vecinos de la víctima alertaron del fuego. Los bomberos, al entrar en el piso, comprobaron que había tres focos separados con llamas, lo que les hizo sospechar desde el primer momento que se trataba de un incendio provocado.

Al sofocar el fuego y abrir las puertas para ventilar, localizaron el cuerpo de la víctima, al parecer debajo de unos enseres que pudieron prender para tratar de borrar las pruebas del crimen.

La autopsia mostró que además de las quemaduras la joven, funcionaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social, presentaba heridas de arma blanca. Según ha podido saber HOY, en el pecho y el cuello.

Los hallazgos movilizaron desde el principio el protocolo de investigación de la Policía Nacional. De hecho el viernes el piso fue inspeccionado por especialistas en incendios llegados de Madrid.

El sábado se produjeron las dos detenciones. Según ha podido saber este periódico, se trata de un hijo y su padre. El segundo acudió a dependencias policiales donde se autoinculpó de parte de los hechos y en el interrogatorio se desveló el papel de su hijo que fue arrestado poco después.

El autor del crimen habría confesado a su padre los hechos y este, posiblemente junto a su hijo, intentaron, sin éxito, calcinar la vivienda donde se encontraba el cuerpo para borrar las pruebas.

La muerte de la víctima ha conmocionado a su localidad natal, La Haba, que ha decreto cuatro días de luto. Inicialmente el Ayuntamiento marcó dos días, pero al conocer las trágicas circunstancias de la muerte, se ha ampliado el luto hasta este martes 30 de septiembre.

Sus compañeros del Instituto Nacional de Servicios Sociales en Badajoz también han celebrado un minuto de silencio a las puertas de su sede para mostrar su dolor.