La Policía Nacional ha detenido en el distrito madrileño de San Blas a un hombre y a una mujer por introducir cristales en el tarro de comida de un bebé. Efe

Detenidos los compañeros de piso de los padres de un bebé por meter cristales en el tarro de comida

Estas personas introdujeron pequeños fragmentos de vidrio en el interior de un bote de alimentación infantil que guardaban en la nevera de su domicilio

EP

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:21

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito de San Blas a un hombre y a una mujer como presuntos autores de un ... delito de lesiones por introducir cristales en el tarro de comida de un bebé en San Blas, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

