Ventana fracturada para acceder al chalet en el que entró a robar. Ideal

Detenido un hombre buscado por agresión sexual tras olvidar su móvil durante el robo en un chalet en Granada

El delincuente, con un amplio historial delictivo, fue sorprendido por el dueño de la casa en la que había entrado forzando una ventana

C.L

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:17

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 24 años de edad como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en una ... casa unifamiliar cercana a la Carretera de la Sierra. Esta persona fue sorprendida por el propietario, el cual, mientras el ladrón perpetraba el robo, coincidió volviendo a su domicilio. Durante la huida dejó objetos personales en el lugar de los hechos que sirvieron para poder determinar su identidad. Semanas después, pudo ser detenido y la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión dado que esta persona tenía además dos requisitorias judiciales por presuntos delitos de agresión sexual.

