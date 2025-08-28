Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detenido en Calahorra por intentar estrangular y apuñalar a su pareja y prender fuego a su vivienda

El juez decretó su ingreso en prisión provisional y sin fianza, y se ha abierto el correspondiente procedimiento para su expulsión del territorio nacional

L. R.

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:37

Un hombre de 22 años ha sido detenido en Calahorra como presunto autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y quebrantamiento ... de una orden de protección contra su pareja sentimental.

