Detenido en Calahorra por intentar estrangular y apuñalar a su pareja y prender fuego a su vivienda

Un hombre de 22 años ha sido detenido en Calahorra como presunto autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y quebrantamiento ... de una orden de protección contra su pareja sentimental.

La intervención se inició tras una llamada a la Guardia Civil que informaba de un posible caso de violencia de género en el interior de una vivienda ubicada en la ciudad riojabajeña.

La propietaria de la vivienda, en un evidente estado de nerviosismo, explicó a los agentes que convivía desde hacía cuatro meses con su pareja, a pesar de que sobre él recaía una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a ella.

La mujer presentaba marcas visibles en el cuello y relató que, tras comunicar a su pareja que no deseaba continuar con la relación, este la introdujo por la fuerza en un dormitorio, sacó un cuchillo que llevaba oculto e intentó clavárselo en varias ocasiones mientras la sujetaba por el cuello con la intención de estrangularla. La víctima consiguió escapar de la habitación, momento en el que el agresor prendió fuego a un cesto de ropa antes de abandonar la vivienda.

La gravedad de los hechos motivó un amplio despliegue policial en la localidad para la búsqueda del presunto autor. Los agentes incautaron el cuchillo utilizado y realizaron la inspección ocular en la vivienda.

Una vez localizado, el presunto agresor fue detenido y puesto a disposición del Equipo VioGen de la Guardia Civil para la instrucción de las diligencias. En la mañana de ayer, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional y sin fianza, y se ha abierto el correspondiente procedimiento para su expulsión del territorio nacional.