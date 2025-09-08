Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre el pasado viernes, 5 de septiembre, como presunto autor de los delitos de lesiones graves y ... amenazas tras golpear y herir a la persona que lo acogió en su domicilio por razones humanitarias.

La investigación dio comienzo cuando un ciudadano interpuso en la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Valladolid una denuncia por un grave episodio de violencia ocurrido en su domicilio el 28 de agosto, en el que fue agredido brutalmente por un joven de 22 años.

El denunciante, que conocía al agresor desde que este era niño, accedió hace cuatro meses a ofrecerle alojamiento temporal, junto a su pareja, ante la complicada situación que ambos atravesaban. Sin embargo, la convivencia se tornó «insostenible debido al comportamiento agresivo, negligente y violento del varón, quien no colaboraba en las tareas del hogar y reaccionaba con violencia ante cualquier reproche».

La noche del 28 de agosto, alrededor de las 23:00 horas, el varón denunciado accedió al domicilio tras llamar al timbre, como venía haciendo desde que perdió la llave del portal. Al ser instado por el denunciante a recoger una copia nueva reaccionó con mucha agresividad, causando destrozos en la vivienda y profiriendo amenazas al propietario.

Posteriormente, irrumpió en la habitación del denunciante, le golpeó en el rostro y regresó minutos después con dos cuchillos, colocándolos sobre su cuello mientras lo empujaba contra la cama. Durante el forcejeo, el sujeto le gritaba amenazas de muerte.

El denunciante logró salir del domicilio tras convencer al agresor de que estaba gravemente herido, con una profunda herida sangrante en la muñeca izquierda. Se dirigió primero al Centro de Salud de La Pilarica, donde fue derivado al Hospital Clínico Universitario, y posteriormente ingresado en el Hospital Río Hortega para ser intervenido quirúrgicamente por lesiones maxilofaciales, según informa 'El Norte de Castilla'.

Agentes de la Policía Nacional, tras recibir la denuncia el pasado jueves, iniciaban gestiones para la identificación y localización del sospechoso, quien finalmente fue detenido al día siguiente a primera hora de la mañana. Una vez fue puesto a disposición judicial se decretó libertad para el detenido, según han informado este domingo fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.