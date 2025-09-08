Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos

El sospechoso, un joven de 22 años, llevaba cuatro meses en el domicilio de la víctima cuando la emprendió a golpes contra él y le amenazó con cuchillos

N. C.

Valladolid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:20

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre el pasado viernes, 5 de septiembre, como presunto autor de los delitos de lesiones graves y ... amenazas tras golpear y herir a la persona que lo acogió en su domicilio por razones humanitarias.

