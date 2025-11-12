Un delincuente de Valencia muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja

Un delincuente de Massamagrell con más de un centenar de antecedentes policiales, Abraham M. H., alías el Kaki, murió en la madrugada del pasado domingo ... en un pueblo de Sevilla tras recibir una paliza por agredir a su pareja en plena calle. Tres hombres golpearon e inmovilizaron a Abraham para que dejara de maltratar a su pareja, y poco después falleció por una parada cardiorrespiratoria.

Los hechos sucedieron sobre las cuatro de la madrugada tras la celebración del banquete de una boda en El Coronil, un municipio de la provincia de Sevilla con cerca de 4.720 vecinos censados. Abraham y su pareja se desplazaron desde Massamagrell para acudir a la ceremonia de matrimonio y posterior convite, junto con otros invitados que llegaron el sábado procedentes de varias ciudades de España, y el joven de etnia gitana bebió gran cantidad de alcohol durante el banquete.

Tras una trifulca dentro del salón de bodas entre el Kaki y otros de los convidados, la pelea continuó en la calle y Abraham cogió del cuello a su pareja y la golpeó varias veces con un objeto punzante. La violenta escena fue grabada por un vecino con su teléfono móvil desde un edificio cercano mientras varias personas gritaban y pedían al individuo que la soltara.

Y después de unos segundos de tensión y nerviosismo, tres hombres lograron liberar a la mujer tras rodear al agresor y propinarle una patada y golpes con dos taburetes. Abraham cayó al suelo e intentó levantarse, pero dos de los hombres que auxiliaron a la mujer lo inmovilizaron mientras esperaban la llegada de la Guardia Civil.

Poco después, el vecino de Massamagrell falleció por una parada cardiorrespiratoria. Según informó el programa 'Y ahora Sonsoles', el consumo de alcohol y otras drogas habría causado la muerte de Abraham, y no los golpes que le propinaron varios hombres para defender a la mujer maltratada.

La Guardia Civil abrió la correspondiente investigación para esclarecer lo hechos tras identificar a una veintena de personas que fueron testigos de la trifulca dentro del salón de boda y de la posterior agresión en la calle. Los investigadores tomaron declaración a cuatro de los implicados, entre los que se encuentran los dos hombres que golpearon a Abraham con sendos taburetes.

Poco antes de la pelea, la pareja del violento delincuente acudió a un cuartel de la Guardia Civil para avisar de que Abraham le había intentado agredir, pero no quiso presentar denuncia. El cadáver del joven fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde realizaron la autopsia al día siguiente.

El hombre fallecido tenía atemorizados a los vecinos del barrio de la Magdalena de Massamagrell, localidad donde ha protagonizado varios incidentes violentos en los últimos años. Su amplio historial delictivo incluye más de un centenar de detenciones, acusaciones y condenas por delitos de lesiones, robos, tráfico de drogas, violencia de género, atentado a un agente de la autoridad, desobediencia y contra la seguridad vial, entre otros.

Abraham intentó agredir -tal y como informa 'Las Provincias'- a un policía local con un bastón estoque en 2023, hace pocos días estrelló su coche de forma intencionada contra otra vehículo, y la Guardia Civil lo investigaba como presunto cabecilla de una mafia de okupación de viviendas en Massamagrell y Museros.