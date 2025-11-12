Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de un operativo de la Guardia Civil LP

Un delincuente de Valencia muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja

La Guardia Civil lo investigaba como presunto cabecilla de una mafia de okupación

Javier Martínez

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:26

Un delincuente de Massamagrell con más de un centenar de antecedentes policiales, Abraham M. H., alías el Kaki, murió en la madrugada del pasado domingo ... en un pueblo de Sevilla tras recibir una paliza por agredir a su pareja en plena calle. Tres hombres golpearon e inmovilizaron a Abraham para que dejara de maltratar a su pareja, y poco después falleció por una parada cardiorrespiratoria.

