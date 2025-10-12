La dana deja sin agua potable a 100.000 vecinos de varios municipos de la Región de Murcia

La dana 'Alice' sumó anoche un nuevo impacto en la población del Campo de Cartagena tras pasar por la Región de Murcia. Las riadas generadas ... tras las intensas precipitaciones en la noche del viernes al sábado provocaron daños en las infraestructuras que gestiona la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), lo que obligó al organismo público a declarar a última hora del sábado no apta para consumo humano el agua que abastece en los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares, así como varias pedanías de Murcia y Torre Pacheco. La prohibición afecta a más de 100.000 personas.

La red de suministro se vio comprometida tras infiltrarse en ella el agua de lluvia, ya que el gran volumen de escorrentías que se movió en la zona norte de la comarca acabó dañando esta infraestructura. La intrusión generó una pérdida de la calidad del agua que abastece a dichos municipios, por lo que, hasta nueva orden, la población no deberá consumirla ni cocinar con ella. El Taibilla detectó incumplimientos en varios indicadores, aunque aclaró a La Verdad que la afección no es grave.

Por tanto, el consumo de agua de grifo está desaconsejado como medida de protección de la salud en San Pedro, San Javier y Los Alcázares, así como en varias pedanías y caseríos del municipio de Torre Pacheco como El Jimenado, Roldán, Balsicas, Dolores de Pacheco, San Cayetano, Santa Rosalía, Las Cantandas, Las Barrientas, La Almazara y Agrodolores. En Murcia, la Mancomunidad incluyó entre las poblaciones afectadas a las pedanías de Baños y Mendigo, Lobosillo y Avileses, pero la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia (Emuasa) está comunicando a los vecinos que sí se puede beber agua potable porque existe «una alternativa» de suministro, apuntan fuentes municipales.

El Ayuntamiento de Los Alcázares informó a los vecinos en la mañana de este domingo que algunos supermercados y locales de alimentación abrirían desde las 9.00 horas hasta las 15.00 horas, y algunos hasta las 22.00 horas, para poder comprar agua embotellada.

El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha instalado cubas de abastecimiento de agua potable para el consumo humano en la plaza de la Iglesia de Roldán y El Jimenado y frente a los centros cívicos de Roldán, Dolores de Pacheco y San Cayetano.

Solo para limpieza

Los técnicos de la Mancomunidad fueron tomando muestras a lo largo de la jornada del sábado, pero no fue hasta última hora cuando los resultados concluyeron que el abastecimiento se había visto afectado por la dana. El Taibilla ha informado que «las autoridades sanitarias recomiendan que la población no consuma el agua directamente del grifo. Tampoco debe utilizarse para cocinar, para la higiene personal o para preparar alimentos. Para todo lo anterior debe utilizarse agua embotellada».

El uso del agua de grifo se deberá ceñir a actividades como la limpieza general, «que en ningún caso involucren superficies que vayan a entrar en contacto a posteriori con ningún tipo de alimento».

Los técnicos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla están trabajando para revertir esta situación a la mayor brevedad posible, informa la institución. Las acciones que se están llevando a cabo consisten en la realización de labores de limpieza y mantenimiento en el canal de abastecimiento afectado y en la intensificación de los controles de calidad.