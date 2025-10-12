Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vecinos de Los Alcázares acuden a un supermercado a comprar agua embotellada. Antonio Gil / AGM

La dana deja sin agua potable a 100.000 vecinos de varios municipos de la Región de Murcia

Las riadas provocadas por 'Alice' han generado importantes daños en infraestructuras de casi una veintena de poblaciones

Alberto Sánchez

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:18

Comenta

La dana 'Alice' sumó anoche un nuevo impacto en la población del Campo de Cartagena tras pasar por la Región de Murcia. Las riadas generadas ... tras las intensas precipitaciones en la noche del viernes al sábado provocaron daños en las infraestructuras que gestiona la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), lo que obligó al organismo público a declarar a última hora del sábado no apta para consumo humano el agua que abastece en los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares, así como varias pedanías de Murcia y Torre Pacheco. La prohibición afecta a más de 100.000 personas.

