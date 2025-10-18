Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manuel Benítez 'El Cordobés' Alberto Ferreras

'El Cordobés', el terremoto

Alberto Fereras

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:02

Comenta

De una resonancia mediática máxima fueron las despedidas y/o conatos de despedida de Manuel Benítez 'El Cordobés', que quedaron en amenaza. En 1967, en ... plenitud de su carrera, no se siente valorado pese a que tiene firmadas más de cien corridas a un precio que nunca nadie había alcanzado, y decide convocar a la prensa para anunciar que tras consultarlo con la almohada la noche anterior, tal cual, había decidido retirarse. Semejante posibilidad que muchos califican de ocurrencia moviliza a todos los medios, y a los principales empresarios que, pese a los honorarios del diestro -nadie olvida que bautizó como 'el kilo' el millón de pesetas-, tiemblan ante la posibilidad de quedarse sin el atractivo del torero del flequillo que llenaba las plazas como nadie.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacuado en helicóptero un motorista de 31 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche
  2. 2 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  3. 3 Condenan a una comunidad a reparar las filtraciones de una terraza comunitaria, pese a que el propietario que tenía su uso la incorporó a su casa como salón
  4. 4 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  5. 5 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  6. 6 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  7. 7 Dos policías sujetan 20 minutos a un hombre que saltó al vacío desde un segundo piso en Vélez-Málaga
  8. 8 Todos los sindicatos del Hospital Regional de Málaga convocan huelga del 3 al 7 de noviembre
  9. 9 El Tercer Hospital para Málaga ya tiene constructoras: estas son las elegidas
  10. 10

    Málaga proyecta nueve parkings disuasorios para bajar el tráfico: avanza en los dos primeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'El Cordobés', el terremoto

&#039;El Cordobés&#039;, el terremoto