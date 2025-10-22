Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antonio Sanz, durante la rueda de prensa en la que ayer dio las expliciones por la caída del sistema.

El consejero andaluz de Salud acusa a las víctimas del cribado de crear una «alarma social bestial»

Sanz carga de nuevo contra la asociación Amama por denunciar «sin pruebas» que se estaban manipulando y borrando historiales

Julia Fernández

Julia Fernández

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:52

El nuevo consejero de Salud de Andalucía ha cargado hoy contra las víctimas del cribado de cáncer de mama, a las que ha acusado de ... crear una «alarma social bestial». Antonio Sanz se ha defendido así de la denuncia que 24 horas antes había hecho la asociación que reúne a las afectadas y a sus familias, Amama. En un escrito, la asociación solicitaba a la Fiscalía que investigara la supuesta desaparición de historiales médicos de los sistemas de información y gestión que usa el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

