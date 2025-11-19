La consejera de Educación vasca asegura que la profesora acosada en Plentzia merece «una reparación social»

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, considera que la profesora del instituto de Plentzia acosada durante años en su domicilio por alumnos del centro ... merece «una reparación social». Tras hablar con ella, la mandataria cree que es una educadora «excelente» y que el asedio al que fue sometida es algo «inaceptable». El Gobierno vasco ha abierto diversos protocolos para analizar lo sucedido, que también investiga la Fiscalía de Menores.

En su primera intervención pública desde que EL CORREO destapó en exclusiva el caso, Pedrosa ha anunciado que se va a iniciar una «intervención» con «medidas específicas» en la comunidad educativa del centro, en el que participarán los profesionales del departamento. Y ha invitado tanto al Ayuntamiento de Plentzia como a la sociedad en general y a las familias en particular a tomar parte del proceso.

En una entrevista televisiva, la dirigente jeltzale ha señalado que «todo el claustro, empezando por el equipo directivo» debe participar en esa intervención, que no ha concretado en qué consistirá. Pero también cree que los padres y madres tienen «una responsabilidad grande» en este asunto. «A esta profesora se le debe una reparación social, y tenemos que hacerlo desde todos los estamentos», ha señalado la consejera, ya que «estamos ante un reto que interpela a toda la sociedad».

Pedrosa ha hecho una defensa de los protocolos y la normativa relativa a garantizar la convivencia en los centros educativos. Sin embargo, ha venido a decir que la escuela llega a donde llega, y que la educación es también responsabilidad de las familias y de la sociedad en general. La convivencia «no es responsabilidad sólo del centro, necesita de la complicidad de toda la sociedad», ha indicado. «El reto es garantizar que los alumnos, que son los ciudadanos del futuro, actúan de forma responsable», ha añadido. Y para ello «necesitan referentes que sean ejemplares, y eso nos interpela a todos».

Medidas «firmes»

En una comparecencia esta semana, la viceconsejera Lucía Torrealday explicó que Educación sólo tuvo conocimiento del acoso hace pocas semanas. Testimonios de antiguos alumnos publicados por este periódico aseguran que la dirección del centro conocía la situación desde hace años pero que no actuó, más allá de imponer a una veintena de alumnos implicados trabajos comunitarios y la lectura de un libro. Medidas, no obstante, que no fueron eficaces, toda vez que el acoso continuó.

Preguntada a este respecto, Pedrosa ha afirmado que las medidas que se tomen de ahora en adelante deben ser «firmes» pero con una perspectiva «educadora». «Tiene que haber un aprendizaje» de lo sucedido. Y ha subrayado que medidas de este tipo se adoptan en multitud de centros donde suceden problemas de convivencia. En cualquier caso, a juicio de la consejera, este episodio merece «una reflexión como sociedad».