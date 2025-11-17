Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años

Alumnos del instituto público la insultaban y lanzaban huevos a su casa cada noche de Halloween desde 2018

David S. Olabarri

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:22

Comenta

El acoso a la profesora del instituto público de Plentzia en su vivienda se repetía cada noche de Halloween desde al menos hace ocho años, ... como una especie de «ritual», según han confirmado a este periódico fuentes oficiales del Consistorio y diversos vecinos. Cada 31 de octubre, numerosos estudiantes se congregaban frente a su casa, en la vecina localidad de Gorliz, para insultarla y lanzar huevos contra la fachada de su piso. Era una especie de «quedada». La profesora prefería mantener en privado estos ataques, también los que sufre en la escuela. De hecho, la mayoría de sus compañeros no conocían por lo que estaba pasando. Pero en los últimos años cada vez se juntaban más jóvenes. Y todo salió a la luz hace dos semanas, cuando al menos 50 adolescentes de las dos localidades volvieron a congregarse en las inmediaciones de su vivienda, y la docente denunció lo que estaba ocurriendo ante la Ertzaintza y la Fiscalía de Menores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  2. 2 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  4. 4 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena
  5. 5 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  6. 6 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  7. 7 Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas
  8. 8 La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior
  9. 9 Andalucía activa un nuevo aviso por «chubascos localmente fuertes y persistentes» para este lunes
  10. 10

    Una cooperativa de Polonia negocia la compra de 40 de los 50 pisos de una urbanización nueva en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años

El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años