Lugar del atropello mortal. Emergencias Madrid

El conductor que atropelló mortalmente a una mujer que sacaba bultos de su maletero conducía bajo los efectos del alcohol y drogas

Lo ha confirmado la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero

Javier Varela

Javier Varela

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:46

Apenas 24 horas después del trágico atropello mortal a una mujer en el centro de Madrid, el Ayuntamiento de la capital ha confirmado que ... el conductor que embistió a la víctima que sacaba un bulto de su maletero en la calle Doctor Esquerdo conducía bajo los efectos del alcohol y de la cocaína. Así lo ha confirmado la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, en declaraciones a los periodistas.

