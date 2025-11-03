Un condenado por violar a su nieta en Vitoria paga 7.000 euros para obtener beneficios penitenciarios

Integra el ecosistema de la prisión de Zaballa desde julio del año pasado, tras ser capturado en Portugal, a donde se había fugado para eludir ... el juicio por violar a su nieta. Ella sólo tenía 8 años cuando la forzó en un garaje comunitario de Vitoria. A finales de diciembre, la Audiencia Provincial de Álava le condenó a 12 años y medio de cárcel por una «agresión sexual a menor de 16 años». También le impuso una responsabilidad civil de 7.000 euros para entregar a su víctima.

La abogada de este hombre, ya sexagenario, recurrió. Más que nada para dilatar la firmeza del fallo. No en vano, la propia víctima –ya adulta–, le señaló en la vista oral. «Aún hoy escucho el sonido de cuando se desabrochaba el cinturón», declaró compungida.

Un vecino y dos ertzainas también le dejaron en muy mal lugar. El Tribunal Superior de Justicia de País Vasco ratificó primero la solidez de la sentencia. Y hace unos diez días, lo confirmó el Tribunal Supremo en una resolución firmada por la magistrasda Ana María Ferrer, una de las siete encargadas de juzgar desde hoy al aún fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

«Vía judicial cerrada»

Con la vía judicial agotada, este preso ha completado un paso importante e inesperado. Según ha sabido este periódico, «nada más llegar la notificación del Supremo, dio orden de pagar la responsabilidad civil». El ingreso de esos 7.000 euros se hizo de una tacada.

A partir de ahí, la Justicia alavesa se los entregará a la víctima, nieta de la entonces pareja de este hombre.

Abogados penalistas consultados aclaran la «razón real» para que haya pagado ahora. «Como se le ha cerrado cualquier opción de que un tribunal le rebaje la pena, con este pago accederá al sistema de beneficios penitenciarios». Desde permisos de fin de semana a un tercer grado a medio plazo. No obstante, la sentencia original también contemplaba la extradición a su país de origen una vez cumplido un periodo por definir de su condena.