Triana, en el asiento del copiloto, saliendo de la cárcel de Asturias esta mañana. José Simal

La condenada por asesinar a Isabel Carrasco disfruta de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias

La presa, condenada a 20 años de cárcel, ha salido este martes del centro penitenciario once años después del crimen en León

Olaya Suárez y Mateo Balín

Gijón

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:03

A las 11 en punto ponía un pie fuera de la prisión de Asturias para disfrutar de su primer permiso penitenciario. Triana Martínez, condenada ... a 20 años de cárcel como cooperadora necesaria del asesinato de Isabel Carrasco, la dirigente provincial del PP que presidía la Diputación de León, abandonaba en la mañana de este martes el penal asturiano once años después del crimen de la política leonesa que hizo enmudecer a todo el país. Dentro de la cárcel quedaba su madre, Monserrat, condenada a 22 años de prisión como autora material del asesinato y a quien aún no le ha sido concedido ningún permiso. A Triana la esperaba fuera en el aparcamiento un allegado de la familia a bordo de un coche Mercedes. Deberá regresar a prisión dentro de tres días.

