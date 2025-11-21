Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Triana Martínez y su madre, Montserrat González, en el juicio por el asesinato de Isabel Carrasco en mayo de 2014 en León. EFE

La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco

Tras 14 denegaciones en tres años pese al criterio favorable del centro penitenciario, Triana Martínez disfrutará de tres días en libertad tras cumplir 11 años y medio de los 20 de pena

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:39

Triana Martínez, condenada a 20 años de cárcel como cooperadora necesaria del asesinato de Isabel Carrasco, la dirigente provincial del PP que presidía la Diputación ... de León, disfrutará de su permiso de salida tras cumplir 11 años y medio en prisión de forma ininterrumpida. La reclusa podrá disfrutar de tres días fuera del centro penitenciario de Asturias, donde cumple su pena, tras la autorización decretada por la jueza de vigilancia de Oviedo, que contó con el respaldo de la Fiscalía y de los integrantes de la Junta de Tratamiento, en este caso por unanimidad.

